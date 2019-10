Üle hulga aja on isal ja tütrel, Ukul ning Ursulal, natuke aega omavahel olla. Paraku kipub see olemine teravaks pöörama.

Üle hulga aja on isal ja tütrel, Ukul ning Ursulal, natuke aega omavahel olla. Paraku kipub see olemine teravaks pöörama. Evelin ja Georg on mõlemad Mornas, kummalgi oma nägemus sellest, kas ehitada teeninduskeskust või mitte. Ahven aga palub Pinuses katta laud kolmele. Alma ja Laine saavad teada järsust elumuudatusest.