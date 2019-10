Eesti lood

Kas geeniusel on õigus oma teatrile, küsib näitleja Leida Rammo ja vastab - on küll. Kuulsaid teatreid tuntakse kuulsate juhtide järgi.

