Mõistus ja tunded

Telesari Jane Austeni klassikalise romaani põhjal. Proua Dashwood ja tema kolm tütart jäävad pärast perepea surma rahatuks. Et mugavat elu jätkata, tuleb vanematel õdedel Elinoril ja Marianne'il teha hea abielupartii. Ent kas mehed on ikka niisugused, nagu esimesel pilgul paistab? Pealegi on õdedel armastusest ja abielust hoopis erinevad arusaamad. 1. osas kolitakse Devonshire’i sugulase majakesse. Elinor igatseb taga oma armastatut, Edwardit. Elinori noorem õde Marianne leiab austaja - kolonel Brandoni. Peagi ilmub kolonelile võistleja, pilkupüüdev noor naaber Willoughby.