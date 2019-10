R: Fernando Trueba. O: Penélope Cruz, Cary Elwes, Mandy Patinkin jt. Romantiline komöödia. Fernando Trueba omalaadne järg paarkümmend aastat varem valminud linateosele. Põgenenud Goebbelsi tähelepanu eest Ameerikasse, sai algajast näitlejast Macarena Granadast Hollywoodi staar. Seal murdus ta kuulsuse koorma all ja naases kodumaale, et alustada uut elu. Film viib vaataja 1956. aasta Madridi USA kassahiti „Hispaania kuninganna“ filmivõtetele, kus Macarena kanda on kauaigatsetud roll - kuninganna Isabel I. Kuid tormiline minevik ei lase naist lahti. 20 aastat tagasi Fernando Trueba filmiga oma esimese Goya teeninud Penėlope Cruz naaseb oma vanasse rolli suursuguse staarina, muutes õhkõrnaks piiri filmi- ja päriselureaalsuse vahel.