Kui leitakse naise laip, avastab mõrvarit otsiv Gently enda üllatuseks, et paljud vägistamiskaebused on jäänud lahenduseta. Gentlyl on põhjust kahtlustada teatud uurijaid korruptsioonis. Olukorda ei tee lihtsamaks ka asjaolu, et Bacchus varjab tema eest salasuhet politseiniku naisega.