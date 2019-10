Merilin kogeb üsna ootamatul ja ebameeldival moel, et autori elu pole meelakkumine. Mesinik Jaak käitub ebaviisakalt parlamendiliikme Felix Vissiga.

Merilin kogeb üsna ootamatul ja ebameeldival moel, et autori elu pole meelakkumine. Mesinik Jaak käitub ebaviisakalt parlamendiliikme Felix Vissiga. Ahvena poeg Henry annab väga selgelt mõista, et temagi on Arest sisse võetud. Allani ja Mare probleemid on endised - esoteeria ja klaver. Lisaks on Marel paha tuju, sest ta peab jälle raamatukogust ühe töötaja koondama.