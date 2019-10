Uudishimu tippkeskus

Kuidas olla kindel, et toit, mida sööme, on meie jaoks kahjutu? Mida üldse tähendab kahjutu toit ja kui palju on võimalik mürgivaba toitu toota?

Toit on miski, mis puudutab meid kõik, sest sööma ju ometi peab. Kuidas olla aga kindel, kas toit, mille suhu pistame, on ka meie jaoks kahjutu? Mida üldse tähendab kahjutu toit ja kui palju on tänapäeval võimalik mürgivaba sööki toota? Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.