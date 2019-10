Suursündmus algaja kirjutaja elus - mõned peatükid Merilini naistekast on riputatud internetti. Seda sündmust tähistab ta koos oma...

Suursündmus algaja kirjutaja elus - mõned peatükid Merilini naistekast on riputatud internetti. Seda sündmust tähistab ta koos oma andunud austaja Oliver-Steniga. Mare ajab Allani oma esoteeria ja klaverimänguga nii närvi, et vaene mees on sunnitud kõrtsi poole kõndima... Pille ja Are on vihased peaaegu kogu meessoo peale. Ühes väikeses kohvikus kurdab Tiik Raimile oma rasket elu.