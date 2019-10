Morna vahel nähakse liikumas üht pikka kasvu meest, keda mõni veel mäletab ja keda Are vist siiani ei suuda unustada.

Morna vahel nähakse liikumas üht pikka kasvu meest, keda mõni veel mäletab ja keda Are vist siiani ei suuda unustada. Raim Raidver, kes on teel Brasiiliast Uus-Meremaale, teeb põgusa vahepõike Mornasse. Uku on jälle Uuevarikul ja ta on tunnistajaks ajaloolisele sündmusele: Ümera Ülu kuulutab välja iseseisva riigi. Ja nagu Ülu ükskord ennustas, nii ka läheb: Kristjan leiab oma nime ajalehest.