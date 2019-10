Uurime ja vaatame, kuidas elavad ning millega tegelevad Peipsi kalurid.

Saatejuhid Anatoli Tafitšuk ja Sten Teppan asuvad uurima, kuidas läheb praegu rannakaluritel. Meie rannajoonel kohtab visiooniga noori ja väsinud taate ning külasid, kus arendatakse kalatööstust ja turismi. Päris kindel on aga see, et Eestis on võimalik saada värsket kala. Uurime ja vaatame, kuidas elavad ning millega tegelevad Peipsi kalurid. Režissöör Kertu Köösel, toimetaja Kerli Dello, produtsent Tiina-Mari Koljak.