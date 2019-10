Eesti suurima populatsiooniga suuruluki metskitse arvukus on hüppeliselt tõusnud. Sellega seoses on suurenenud ka metskitsede tekitatud metsakahjud ja nendega seotud liiklusõnnetused. Kas metskitsede arvukust peaks reguleerima ja kuidas? "Osoon" kohtus suvel Vällamäel haanjamees Alvar Vodiga, et rääkida põlisväärtustest, mis on inimese ja looduse vahel, looduse väest ning pühadusest. Kaelus-turteltuvi on Eestis elavate tuvide seltskonnas uustulnuk. Esimene teadaolev pesitsus toimus Harjumaal 1957. aastal. Saaremaal Kuressaares elavad kaelus-turteltuvid on võtnud oma vaatluse alla Martin Vesberg. Autorid Sander Loite, Kristo Elis ja Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Ott Tiigirand, Madis Reimund, Martin Vesberg, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.