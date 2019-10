Mõnikord tundub, et enam hullemaks minna ei saa, aga saab küll. Kas järjekordne skandaal tekitab purjekal uusi koalitsioone või viib hoopis meeskonnaliikmeid üksteisest veelgi kaugemale. Õhus on palju pinget ja juba kõlavad ka solvangud. Kuhu seilame? Kas on veel tagasitee punkti, kus prooviti üksteist mõista? Autor Ken Saan, operaator Ivar Heinmaa, tootja Alpimaja OÜ.