Prillitoos

20. oktoober on ettelugemise päev. Teeme seda meiegi ja räägime, kui tähtis on lastele lugemimine, ja lugemine üldse. Uusi ilmunud raamatuid tutvustab Mart Juur, kes hoiab ka edaspidi uudiskirjandusel silma peal ja jagab loetut ka "Prillitoosi" vaatajatega. Aivi Parijõgi kutsub Tartu kuulsasse Wernneri kohvikusse, mille kundedeks on olnud paljud tuntud kultuuriinimesed. Uurime, kes ja miks nad seda paika armastavad. Jälgime, kuidas on läinud meie tööotsijatel ja saame lähemalt tuttavaks nukuteatri näitleja Tiina Tõnisega. Saatejuht Reet Linna, režissöör Kertu Köösel, toimetaja Marika Kaasik, toimetaja-produtsent Ene-Maris Tali.