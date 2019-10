Häbeliku loomuga Jane Eyre, kelle lapsepõlv orvuna on olnud hale ja troostitu, otsustab oma elu muuta ja alustada tööd guvernandina.

Häbeliku loomuga Jane Eyre, kelle lapsepõlv orvuna on olnud hale ja troostitu, otsustab oma elu muuta ning alustada tööd guvernandina. Thornfield Hallis tööle asudes tutvub ta sünge ja järsu majaperemehe härra Rochesteriga. Kummalisel kombel areneb kahe vastaka isiksuse vahel sõprus ja Jane avastab õige pea, et on peremehesse armunud. Tundub, et ta on viimaks ometi oma õnne leidnud - kuid kas Rochesteri hirmuäratav saladus võib selle igaveseks hävitada? "Jane Eyre" on Charlotte Bronte samanimelisel romaanil põhinev film, mille režissööriks on Cary Fukunaga ning peaosades mängivad Mia Wasikowska ja Michael Fassbender.