Lahutus Eesti moodi

Ettevõtjast Laura (Liina Vahtrik) tahab lahutada üle 20 aasta kestnud abielu oma muusikaõpetajana töötavast mehest Akslist (Jan Uuspõld), sest nad on totaalselt lahku kasvanud. Mees on vinguv konservatiiv, naine aga kunstnikuhingega liberaal. Kõik nende tõekspidamised on justkui vastandid, nad ei leia enam pisemateski asjades ühist keelt. Laura ja Aksel lähevad suhtenõustaja juurde, kes koostab neile kümnest ülesandest koosneva humaanse lahutusplaani. Esimeses osas peavad Laura ja Aksel taaslooma oma kõige esimese kohtumise. Naljakasse tegevusse sekkuvad nii poeg kui ka tütar ja samuti pöörased naabrid Tauno (Ago Anderson) ning Mirjam (Marilyn Jurman). Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.