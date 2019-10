Kristjan paneb selga paremad riided, et minna linnavalitsusse, kaasas allkirjad väikelinnu solvava laulu vastu.

Kristjan paneb selga paremad riided, et minna linnavalitsusse, kaasas allkirjad väikelinnu solvava laulu vastu. Tähtsas majas saab ta linnasekretär Oliver-Steni jutule. Seal selgub ka üks jahmatav asjaolu - milline nimelt, selle avastavad tema kodus Georg ja Evelin. Alma annab Marele mõista, et mitte igaüks, kellel on kodus klaver, pole veel klaverimängija. Ursulat külastab ootamatult Tiina, tehes näo, nagu polekski ta Ursulat kunagi vallandanud.