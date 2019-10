Norralaste uuriv muusikal, kuidas virmalisi jäädvustama pidanud pisike rakett oleks aastal 1995 peaaegu tuumasõja valla päästnud.

Jaanuaris 1995 lennutatakse Andøya teadusjaamast välja pisike rakett, mille ülesandeks on jäädvustada virmalisi. Hetk hiljem läheb põrgu lahti, kuna Venemaa arvates on tegemist USA tuumaraketiga. President Jeltsinil on mõni minut otsustamiseks, kas vajutada nuppu ja alustada tuumasõda. Kõigest sellest räägib norralaste uuriv muusikal.