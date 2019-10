Uudishimu tippkeskus

Kooliõpikutes on ikka kirjutatud, et meie maavarad on põlevkivi, liiv, fosforiit ja võib-olla ka järvemuda. Aga mida tasuks veel Eestist otsida?

Kooliõpikutes on aastakümneid kirjutatud, et Eesti peamised maavarad on põlevkivi, liiv, fosforiit ja võib-olla ka järvemuda. Miks aga mitte enamat? Tuleb välja, et paljutki me lihtsalt ei tea, kuna kui Eesti maavarasid viimati uuriti, ei tulnud keegi selle pealegi, et näiteks vanaadiumi või molübdeeni otsida. Viimastel aastatel on maavarade uuringutes toimunud aga omamoodi renessanss ja kuigi uuringutega alles alustatakse, küsime juba praegu – mida meie maapõuest üldse otsida tasuks? Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.