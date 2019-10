Viss on Jaagu külla kutsunud. Nad hakkavad vanu aegu meenutama, mis ei olegi just kõige meeldivam.

Viss on Jaagu külla kutsunud. Nad hakkavad vanu aegu meenutama, mis ei olegi just kõige meeldivam. Allan ja Uku teevad õppesõitu ning neid kontrollib konstaabel Torim. Tuleb välja, et õppesõidu õpetajal peab vastav luba olema. Are korteris joovad veini ja lobisevad sõbrannad Pille ning Are.