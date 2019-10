Autoportree

USA-st Minnesota osariigist pärit tõlkija ja luuletaja Adam Cullenil on iiri, preisi ning rootsi verd, aga mitte piiskagi eesti oma.

USA-st Minnesota osariigist pärit tõlkija ja luuletaja Adam Cullenil on iiri, preisi ning rootsi verd, aga mitte piiskagi eesti oma. Ometi on eesti keel tema arvates haldjate keel - kauni kõlaga ja meloodiline. Selleks, et eesti keel selgeks saada, loobus ta aastaks inglise keelest. Cullen on tõlkinud eesti keelest inglise keelde Rein Raua, Mihkel Muti, Indrek Hargla jt teoseid. Toimetaja Katrin Viirpalu, režissöör Ülle Õun, produtsent Silja Kala.