Ülo tuleb linna läbirääkimisi pidama. Seekord ei pimesta ta silmi "suurlinna tuled", ega tõmba rajalt maha maised ahvatlused. Temal on kindel siht ja eesmärk: ta tahab oma kalli kaasa sünnipäeva auks banketi korraldada. Lisaks sellele jõuab ta ka Kristjanile tulevikku ennustada. Armunud ametnik Oliver-Sten korraldab innukalt Merilini raamatu kirjastamisasju. Allan aga leiab koju tulles, et tuppa on siginenud uus ja võimukas asunik - klaver.