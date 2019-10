Marlene pakub Martinile partei raha, et poeg saaks firma päästa. Katja satub ohtlikku olukorda...

Marlene pakub Martinile partei raha, et poeg saaks firma päästa. Katja satub ohtlikku olukorda, sest teatud ringkonnad ei soovi, et tema artikkel partei rahade liikumisest ilmuks. Marlene ostab Gauckelt Hansu toimiku ära. Major Rothals naaseb Berliini ja kohtub Falkiga, et arutada, kuidas tema minevikku saaks varjata. Falk veedab öö Petra juures ja langetab olulise otsuse.