Kristjani elu pole vist kunagi nii aktiivne olnud kui nüüd, vanuigi. Võimalused lausa jooksevad talle sülle. Ja ta diktofon korjab saladusi, mida teised ei tea. Üle hulga aja söandab Mornasse ilmuda Margna. Pubi omanikuna pole ta rahul, et sealt on vallandatud linnapea tütar. Ahvenat piinavad südametunnistusepiinad ja ta hiilib Tartust tulles oma tuppa nii, et Laine ja Alma teda ei näeks.