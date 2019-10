Aasta parim talumetsamajandaja on Kuuse-Jaani talu peremees Janek Kuuse Iisakult. Esimene metsapeatus ongi Janeki metsas.

Aasta parim talumetsamajandaja on Kuuse-Jaani talu peremees Janek Kuuse Iisakult. Esimene metsapeatus ongi Janeki metsas. Erametsaomanik Andres Olesk teeb meile selgeks, miks on vaja nii palju erinevaid raieliike. Eksib see, kes arvab, et puude raiumine on lihtne tegevus. Vaatame, kuidas Eesti raiemeeste võistkond valmistub maailma meistrivõistlusteks. Autorid Urmas Vaino, Kristjan Jung ja Sander Loite. Metsapeatusi teeb Contra (Margus Konnula). Režissöör Mihkel Ulk, operaator Magnus Suitso, helirežissöörid Jüri Vaher ja Ergo Teekivi, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.