Vääriselupaigad metsas on kui oaasid paljudele erinevatele liikidele. Kui puudel lastakse loomulikult surra ja kõduneda, siis luuakse seal elupaik väga paljudele sammaldele, samblikele, seentele ning putukatele. Vääriselupaik kodumetsas on metsaomaniku isklik vabatahtlik looduskaitse. Rahvatants, muusika, purjetamine, loodusretked kaameraga ja muidugi õppimine - uskumatu, aga kõik see mahub ühe Saaremaa koolipoisi päeva. Kaks aastat on Martin Vesberg pakkunud "Osooni" vaatajatele, meeldejäävaid loomalugusid. Seekord jälgib ta sõbraga koos ehitatud varjetelgist rändele sättivaid hanesid ja sookurgi. Autorid Kristo Eölias, Sander Loite, Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Mattias Veermets, Martin Vesberg, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.