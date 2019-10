Üks sõiduauto veereb siin ja seal, paiguti üsna vinka-vonka. Pole midagi imestada - Uku Palm on elus esimest korda rooli taga.

Üks sõiduauto veereb siin ja seal, paiguti üsna vinka-vonka. Pole midagi imestada - Uku Palm on elus esimest korda rooli taga. Samal ajal külastab ta tütar Ursulat Pille. Kunagised head suhted on taastumas? Ursula pihib Pillele, et ta on töölt lahti lastud ja isa ei tea sellest veel midagi. Merilin satub linna vahel uidates kultuurimajja. Selgub, et temas on peale kirjanduslike eelduste varjul veel lauljatalent.