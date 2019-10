Seekord läheme metsast otsima tegelasi, kelle elu kulgeb varjatult lehekõdus, lagunenud puidus, puukoore all, kividel, rohttaimede lehtedel jne. Neid inimsilmale märkamatuid elupaiku nimetatakse metsa mikroelupaikadeks. Eri mikroelupaigad on koduks väga erinevatele liikidele nagu teod, mardikad, samblikud. Mitmekesised elupaigad ja ökoloogiliste niššide kasutus tagab metsa ökosüsteemi liigirikkuse. Eestis on umbes 2800 järve - Peipsi ja Võrtsjärv ei vaja erilist tutvustust. Kuidas aga saada infot vähem tuntud, nii-öelda kohalike järvede kohta? Maaülikooli kalauurijad on 1995. aastast uurinud väikejärvede kalastikku ja elukeskkonda. Milliseid muutusi looduses peegeldavad kalastiku uuringud? Hannes Rohtma jälgib putukamaailma laiskvorste ja töörügajaid. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Simmo Saska ja Hannes Rohtma, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.