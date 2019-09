Surm paradiisis

Raadio otse-eetris tapetakse kuulus diskor Dezzie Dixon. Eetris kõlanud lasku kuuleb ka Jack Mooney meeskond.

Raadio otse-eetris tapetakse kuulus diskor Dezzie Dixon. Eetris kõlanud lasku kuuleb ka Jack Mooney meeskond. Lisaks järjekordsele keerulisele ja mõistatuslikule mõrvaloole on saabunud sisejuurdluse ametnik, et kontrollida Jacki sobivust politseirühma ülemaks. Et Madeleine Dumas ei otsustaks Jacki üle valesti, kutsuvad Jacki sõbrad ta jälgima, kuidas mees lahendab elegantselt järjekordse juhtumi.