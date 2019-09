Töörööbikud

Siililegi on selge, et arhitekti tööks on hoonete projekteerimine. Kas maastikuarhitekt projekteerib siis puid ja põõsaid? Seda keerulist ametit pidav Karin püüab linnaruumi tuua aasa, heinamaad ja porilompe. Eneli otsib seevastu alatasa põnevaid objekte ja vahvaid taimi, mille abil inimesele sõbralik ning silmale ilus keskkond luua. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.