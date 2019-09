Nagu lubasime, toob uus hooaeg uusi teemasid. Üks neist on põlistalude lood. Viimegi teid Tartu äärelinnas Eerikal asuvasse Tõnissonide häärberisse, mis oli koduks riigimees Jaan Tõnissonile. Läheme külla ka liblikateadlasele Teet Rubenile, jätkame töö otsimist, küpsetame koos Lia Virkusega õunakooki, aga lugusid on veel! Saatejuht Reet Linna, režissöör Kertu Köösel. Tartu lood tegid Aivi Parijõgi ja Mati Kark. Toimetas Marika Kaasik, produtsent on Ene-Maris Tali.