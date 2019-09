Loodusepäev Osooniga

Viimastel aastatel on Eestis toimuva linnujahi vastu huvi tundnud Lõuna-Euroopa jahimehed. Aastas külastab meid mõnituhat jahikülalist.

Jahipidamine, sealhulgas ka linnujaht, on põhjamaise kultuuri lahutamatu osa. Loodusrahvana on meid alati aidanud praktiline meel: kasutame ära kõik, mida kütime. Viimastel aastatel on Eestis toimuva linnujahi vastu huvi tundnud Lõuna-Euroopa jahimehed. Aastas külastab meid mõnituhat jahikülalist, kelle hulgas on kahjuks väike seltskond väärastunud jahikirega "õnnekütte", kes eiravad meie jahipidamise head tava. Autor Sander Loite.