Lääne-Aafrikas Senegalis elab rühm šimpanse, keda on juba kolm aastat juhtinud alfaisane David. See on aeg, millal enamik juhte tõugatakse troonilt. Davidil ei ole ka liitlasi, kes aitaksid tal positsiooni kaitsta. Teda ümbritsevad rivaalid, kes ihkavad tema krooni ja on valmis selle nimel tapma.