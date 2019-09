Igat ajastut iseloomustab teatud katusekate, ja kui maja renoveeritakse, püütakse kasutada sama või sarnast materjali - olgu laast, kivi, eterniit või plekk. Päikesepaneelid katusel on energia säästmiseks vajalik lisa. Tänapäeva tehnoloogia on jõudnud nii kaugele, et energiat toodab katus ise. Roofit Solar on Eesti teadlaste välja töötatud ja siin arendatud elektrit tootev valtsplekk-katus. Autorid-toimetajad on Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, produtsent Ene Maris Tali.