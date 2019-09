Tiina külastab Pinuse baari, kinnitades seejuures Almale, et see ei tähenda konkureeriva firma luureretke. Tartust helistab Ahvenale Pinuse...

Tiina külastab Pinuse baari, kinnitades seejuures Almale, et see ei tähenda konkureeriva firma luureretke. Tartust helistab Ahvenale Pinuse omanik ja käsib ilmuda kohale koos raamatupidamisdokumentidega. Mare hakkab aina enam veenduma, et ega inimene siis ainult kõhutäie nimel ela - seda jutustab ta nüüd ka Allanile, kes arvab, et tema naisega pole enam kõik päris korras. Elu rutiinist ja Tiina salalikkusest tüdinud Evelin korraldab pubis uhke skandaali.