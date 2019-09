Liftišahti kukkunud Jarkko on raskes seisus, tal on tekkinud maksaverejooks ja arstid seisavad silmitsi kohutava dilemmaga.

Holopainen ja Noora on Ville teenustega igati rahul, kuni Holopainen avastab, et Ville teeb Noorale ka massaaži – see on aga Holopainenile liig. Olavi esitab Lenita vastu jahmatava avalduse.