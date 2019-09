Eesti lood

Herbert seisab pea peal, viskab hundiratast ja teivashüppes on ta Eesti parim veteransportlane omavanuste klassis.

Eestiaegse kooliga ja Siberist läbi käinud härrasmehe Herbert Sepa vanuseks passis on 83 aastat, aga see on ka ainus asi, mis teda enamike samaealistega seob. Herbert seisab pea peal, viskab hundiratast ja teivashüppes on ta Eesti parim veteransportlane omavanuste klassis. Erksa meele ja olekuga annab ta silmad ette paljudele tänastelegi noortele. Taskus on mehel Euroopa hõbe teivashüppes, kuid kohe algavad Soomes Maailmameistrivõistlused ja Herberti suurim soov ja unistus on sealt tagasi tulla meistritiitli ning maailmarekordiga. Ta on veendunud, et kui ikka piisavalt harjutada, siis pole tal vastast terves maailmas. Režissöör Moonika Siimets.