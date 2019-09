Vabadussõja lugu

Paju lahingust saab müütiline sündmus, kus langeb Julius Kuperjanov. Teda oleks võinud kaitsta - soomus.

Detsember 1918-jaanuar 1919. Vabadussõda ei rullu üle soode ja rabade. Eesti keskosa peab vaenlast kinni ja otsustavaks saab võitlus raudteel – soomusrongidega. Need, sõja alguses üsna lihtsad ehitised, määravad oma tulejõuga nii Viru- kui ka Lõunarindel asjade käigu. Kuid terasest on ka võitlejad. Kuperjanovlased vabastavad Tartu ja päästavad nii sadu inimelusid, mis on ohus punase terrori all. Samas kantakse kaotusi Paju lahingus, mille eesmärgiks on eelkõige saada kontroll raudteesõlmede üle. Julius Kuperjanovi isiku müütilisus seob mõtteliselt mõlema vabariigi sündi. Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.