Armastus Berliinis

Hans läheb Falki haiglasse vaatama. Petra tunneb ta ära ja mõistab, et Falk pole see, kelleks ta on meest pidanud. Gaucke väidab, et tal on Dunja kirjalik ütlus, mis kinnitab, et Hans tappis Liebermanni. Mööblivabriku investor laseb koos laenatud rahaga jalga, Martin ja tema kolleegid peavad laenuga ise hakkama saama.