Alma räägib Ahvenaga väga tõsistest asjadest - sügisest, provintsielust, Jumalast ja majanduskriisist. Üle hulga aja ilmub jälle välja Ahvena poeg Henry-Fabian, kellel on põhjust küsida: miks peab inimene elama tingimata just Tallinnas, kui seda võib ka Mornas teha? Allan ja Mare kohtuvad Alma korteris ja loomulikult on nende kõneaineks taas ookeaniavarustele kadunud poeg Jaanus.