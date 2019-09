Inimesed tahavad ka linnas asfaldi ja betooni vahel näha loodust. Lillepeenarde ja muru asemele on linnahaljastuses hakatud rajama värvilisi lilleniite. Lisaks silmailule pakuvad need looduslike taimedega lapid elu paljudele liikidele. Ei juhtu just väga sageli, et Eestisse levivad lõuna poolt uued loomaliigid. Suur-sinikiil on just selline uustulnuk meie faunas. Sipelgad on tuntud oma töökusega, Hannes Rohtma kaamera ette on jäänud ka teisi töörügajaid. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Arvo Mägi, Ott Tiigirand, helirežissöör Lauri Kulpsoo, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.