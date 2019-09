On olnud leppimisi ja tülisi, aga siiski on meeskond veel kuidagi koos püsinud. Moslem Steven on siiralt imestunud, et on suutnud veeta päevi inimesega, kes eitab muuseas ka holokausti. Paraku on see rahu näiline ja mis juhtub siis, kui laevamasti tõmmatakse vikerkaarevärviline lipp, mis esindab kõiki vähemusi. Seekord siis toimub esimene tõsine väärtushinnanguline konflikt, mis päädib ühe meekonnaliikme viha ja lahkumisega purjeka pardalt. Kas tõesti on kõigest lipp selle dramaatilise vihapurske põhjustajaks? Autor Ken Saan, operaator Ivar Heinmaa, tootja Alpimaja OÜ.