Vana Kristjan leiab, et ta pole elanud asjatult: tema ellu on tulnud suur mõte ja ta asub kaitsma Morna linna au ning väärikust! Kaks inimpõlve noorem Jaanus leiab samuti lahenduse oma ummikseisudele: mered ja ookeanid on ta probleeme alati lahendanud või vähemalt edasi lükanud. Ilus Merilin aga avastab arvuti ees istudes, et ootamatult on valmis saanud tema romaani käsikiri.