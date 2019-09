Rahvusülikooli sajand

Teadmised levivad läbi kirjasõna. Tartu Ülikoolis on sündinud suur hulk mõjukat teaduskirjandust. Rahvusülikool on andnud rõhuva enamuse meie viimase saja aasta kirjanikest. Ja Tartu Ülikool on aidanud luua tervet uut keelt - eesti teaduskeelt. Neljas saade uurib ülikooli jälge keeles ja kirjas. Saatejuht Urmas Vaino, režissöör Erle Veber.