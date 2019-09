Töörööbikud

Inglid, ükssarvikud ja liftikõned on alustava start-up'i igapäev. Tootmine, materjal ja kliendid on tavaettevõtja argipäev. Stella ja Martin on panustanud aastaid tasuta tööd ja aega, et täita suur unistus - luua ise päris oma äri ja toode. Kuid mis ühendab ja mis eristab klassikalise ettevõtte ja start-up’i ülesehitamist? Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.