Pärast põikamist erisaatena spordi-ilma ja portreteerides eakaid teenekaid treenereid, on "Prillitoos" oma tavapäraste teemade juures tagasi. Kõigepealt viib vanaema Reet oma pojapoeg Aleksandri hullamismuuseumi. Hea kolleeg Eero Spriit saab 70. Saatejuht ja Eero on koos teinud palju saateid, ja seega on, millest rääkida. Aivi Parijõgi alustab uut saatetsüklit, milles selgub, et ühe töö lõppemine ei pruugi olla sugugi veel katastroof. Uurime olukorrast tulenevaid probleeme ja valikuid, ka seda, kuidas jõuda selgusele, missugune samm on töö kaotanud eakama inimese vajadustest lähtuvalt see õige. Viime teid AHHAA keskusesse ja Olavi Pihlamägi räägib Balti keti toimumiseks kirjutatud kolmekeelsest laulust, mis meid lisaks käest kinni hoidmisele tol hetkel ka ühendas. Saatejuht Reet Linna, kaasautor Aivi Parijõgi. Režissöör Kertu Köösel, toimetaja Marika Kaasik, kunstnikud Tiina Alver ja Kaili-Angela Konno, juhtoperaator Tarmo Korol, produtsent Ene-Maris Tali.