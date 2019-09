Pikaaegne Brüsseli korrespondent istub mootorratta selga, et uurida, kuidas tulevad meie vennasrahvad toime Euroopaga Liiduga. Kas ühisesse rahvaste perre kuulumine on pigem õud või õnnistus? Selleks on vaja keerata kõrvalteedele ja külastada paiku, mis reisibrošüüri klantskaanele kunagi ei satu. Esimene peatus on Poolas, kus selgitame, kas vana head asfalti saab üldse olla liiga palju? Mida arvab kohalik maasikamüüja ukraina töölisest ja kuidas maitseb pelmeen Varssavi piimabaaris.