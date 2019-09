Tuulepealne maa

On aasta 1925. Majanduse esimene buumiaeg koos sellele vältimatult järgnenud kriisiga on üle elatud. Toomas asub teenima isatalu lähedal asuvas...

On aasta 1925. Majanduse esimene buumiaeg koos sellele vältimatult järgnenud kriisiga on üle elatud. Toomas asub teenima isatalu lähedal asuvas piirivalvekordonis. Üle hulga aastate kohtuvad vanad sõbrad. Indrek veenab Toomast külastama Osvaldi mõisa. Too, uskudes, et ta tunded Adele vastu on jahtunud, võtab kutse vastu. Kas see aga tõesti nii on, selgub õige pea.