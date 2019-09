Norra lood

Norras on murdmaasuusatajad superstaarid, kellest suurim on Petter Northug. Kui rahvuskangelane joobes avarii tegi ja põgenes, puhkes suur skandaal.

Norras on murdmaasuusatajad superstaarid, kellest suurim on Petter Northug. Kui rahvuskangelane joobes avarii tegi ja sündmuskohalt põgenes, puhkes enneolematu skandaal. See on lugu, kuidas sulle võidakse andestada peaaegu kõik, kui vaid kuldmedaleid võidad.