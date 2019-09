Usalda mind, ma olen arst

Osa: 3, Hooaeg: 4, 2016 (Trust Me I'm a Doctor) 03.10 kell 09:05

Arstide tarmukas tiim meditsiiniajakirjanik Michael Mosley juhtimisel on taas kohal, et aidata inimestel reklaamide ja pooltõdede segaduses orienteeruda. Seekord uuritakse, kas oliiviõli on tõesti tervislik, habe ebahügieeniline, liha hea või halb ja palju muud, ning dr Saleyha Ahsan õpetab, kuidas ära tunda sepsist.