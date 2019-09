Tormisel merel on veedetud juba üle nädala, osalejad on unustanud kaamerasilma ja juba ka avanevad, seda nii heas kui ka halvas. Saates uued karmid teemad ja moslem Steven seisab dilemma ees... Kuidas on võimalik koos seilata inimesega, kes eitab holokausti? Viiking Mati süüdistab samas moslemeid Euroopa terrorirünnakutes. Teemad on läinud hoogsaks ja emotsioonid on laes. Tundub, et purjetajatel on tekkinud tugevad antipaatiad ja sümpaatiad. Autor Ken Saan, operaator Ivar Heinmaa, tootja Alpimaja OÜ.